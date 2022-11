Coppa Italia Promozione: Praese a valanga, vince anche la Carcarese

Seconda vittoria in due gare per Golfo Paradiso, Carcarese e Praese e successo dopo il pareggio della prima partita per la Tarros Sarzanese. Sono questi verdetti della seconda giornata della Coppa Italia di Promozione disputata questa sera.

La Praese continua a vincere, la capolista in campionato del girone A strapazza 6-1 l'Ospedaletti con Flachi che porta in vantaggio i suoi, poi il gol ospite di Schillaci che non spaventa i genovesi in rete anche con Tosi, Di Molfetta, ancora due volte Tosi e Fedri per il 6-1 finale.

Successo di grande valore per la Carcarese che batte il Pietra Ligure 2-0 grazie a Canaparo e Brignone, entrambe le reti sono state segnate nel primo tempo. Vittorie all'ultimo respiro per il Golfo Paradiso sul Vallescrivia e della Tarros Sarzanese sulla Caperanese, entrambe per 1-0 con gol di Aprile e di Fagandini.

Domenica 7 dicembre l'ultimo turno con Carcarese-Praese, Pietra Ligure-Ospedaletti, Tarros Sarzanese-Golfo Paradiso e Caperanese-Vallescrivia.