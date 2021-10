Coppa Italia Promozione, scattano i quarti di finale

Le magnifiche otto sono pronte a scendere in campo per i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Le gare di andata si giocheranno tutte nella giornata di domani, mercoledì 13 ottobre, mentre il ritorno è in programma mercoledì 3 novembre.

Dopo aver affrontato i gironi eliminatori, ora si fa sul serio, tutto in centottanta minuti per provare ad approdare fino in semifinale. Alle 18 il Borzoli reduce dal 4-0 in campionato sul Celle, che gli è valso la quinta pazza in classifica, affronta il Vallescrivia che in campionato è primo in classifica.

In contemporanea il Soccer Borghetto grande protagonista in Promozione fino ad oggi affronta il Golfo Dianese, mentre il Magra Azzurri se la vedrà con il Follo San Martino che nell’ultima gara ha pareggiato 3-3.

Alle 21 a chiudere il turno saranno Little Club James e Bogliasco con la prima che ha pareggiato domenica scorsa 2-2 con la Sammargheritese e la seconda che invece si è resa protagonista di un netto 6-0 sulla Tarros Sarzanese. Anche grazie a questo successo il Bogliasco è riuscito a conquistare il primo posto in campionato con dieci punti alla pari di Forza e Coraggio e Don Bosco Spezia.

La Coppa Italia entra quindi nel vivo anche per la Promozione, dopo i quarti si passerà alle semifinale tra le quattro che potranno ancora sognare di alzare il trofeo.