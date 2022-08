Promozione, le genovesi scaldano in motori in Coppa Italia

Esordio ufficiale in arrivo per le squadre di Genova e Provincia impegnate nel campionato di Promozione. Domenica , con calcio d'inizio delle sfide tra le 18 e le 20, scatta la Coppa Italia con tre gironi tutti "cittadini". Il gruppo D vedrà sfidarsi tre squadre molto ambiziose, Borzoli e Serra Riccò, che l'anno scorso hanno fatto i playoff insieme alla Praese, con il club del ponente bgenovese che ha nel motore un Flachi in più. A completare il girone è la neopromossa Sampierdarenese che avrà subito un inizio di annata di fuoco.

Nel girone E il Molassana Boero vuole dare segnali incorggianti dopo la retrocessione della scorsa stagione ma è inserito in gruppo che si annuncia molto equiibrato con Vallescrivia, Little Club e Marassi.

Guarda a Levante il Gruppo F con il Golfo Paradiso, reduce da un'ottima annata, a testare subito la neopromossa San Desiderio e una sfida molto interessante tra Sammargheritese e Bogliasco.

Le partite delle genovesi nella Coppa Italia Promozione

Girone D: Borzoli-Serra Riccò e Praese-Sampierdarenese

Girone E: Molassana Boero-Vallescrivia e Little Club James-Marassi

Girone F: Golfo Paradiso Pro Recco-San Desiderio e Sammargheritese-Bogliasco