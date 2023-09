Coppa Italia Promozione, il quadro degli ottavi di finale: ci sono Rapallo e Bogliasco

La stagione del calcio dilettantistico è ormai entrata nel vivo, iniziati i campionati, va avanti anche la Coppa Italia. Ieri sera si sono conclusi i sedicesimi di finale con le gare che hanno deciso chi seguirà agli ottavi Carcarese, Bogliasco, Canaletto, Levanto, Celle Varazze, Sestrese, Finale, Parese, Sampierdarenese, Vallescrivia e Little Club James qualificate nei match di fine agosto e inizio settembre. Vittoria netta per il San Francesco Loano che si sbarazza con un sonante 4-0 del Pontelungo, va ko la Caperanese in casa 3-2 con il Magra Azzurri, successo importante 3-0 per il Rapallo Ruentes contro la Tarros Sarzanese, una soddisfazione che potrebbe aiutare anche in campionato dove le cose invece non stanno andando per il meglio. Vittoria ma niente passaggio del turno per il Quiliano & Valleggia a cui non basta il 3-1 sul Ventimiglia.

Coppa Italia Promozione, gli ottavi di finale

Le sfide degli ottivai di finale si giocheranno il 4 e il 18 ottobre, doppio turno quindi con andata e ritorno per decreare chi volerà ai quarti. Questi gli incroci:

Canaletto Sepor-Levanto

Celle Varazze-Sestrese

Finale-Ceriale

Magra Azzurri-Rapallo Ruentes

Praese-Carcarese

Sampierdarenese-Bogliasco

San Francesco Loano-Ventimiglia

Vallescrivia-Little Club James