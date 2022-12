Coppa Italia Promozione, Golfo Paradiso in finale ma l'avversaria ancora non c'è

Sarà il Golfo Paradiso una delle finaliste della Coppa Italia di Promozione. Per conoscere l'altra però bisognerà aspettare perché Carcarese-Parese è stata rinviata a causa della nebbia ed è un match decisivo per capire chi approderà all'ultimo atto.

Questa sera il Golfo Paradiso, che è primo nel girone B del campionato ha battuto senza troppi problemi per 3-1 in trasferta la Tarros Sarzanese, confermandosi una squadra di alto livello. Il successo ha reso vane le vittorie del Vallescrivia, formazione in un momento magico, 5-2 sulla Caperanese, e del Pietra Ligure 4-0 sull'Ospedaletti.

Per ora quindi il Golfo Paradiso è l'unica sicura di giocarsi la finale, chi vincerà tra Carcarese e Praese, match a cui ancora deve essere assegnata la data del recupero, sarà l'altra finalista.