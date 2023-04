Coppa Italia Promozione, scelte data e sede della finale

Saranno Carcarese e Golfo Paradiso a giocarsi la finale della Coppa Italia Promozione in Liguria. La sfida si giocherà domenica 7 maggio alle 19,30 al Gambino di Arenzano, impianto che ospita oltre alla squadra di casa che milita in Eccellenza anche le gare casalinghe del Genoa Women in Serie B e quelle del Campionato Primavera 2 sempre del Grifone.

La favorita d'obbliga per la sfida è il Golfo Paradiso che in questa stagione ha dominato il girone B volando in Eccellenza con alcune giornate di anticipo primeggiando in classifica per tutta la stagione. I recchelini puntano alla doppietta prima di iniziare a pensare alla prossima stagione.

La Carcarese è l'outsider ma in partita secca può succedere di tutto e i biancorossi sanno già come si fa essendo passati in finale battendo in novanta minuti decisivi la Praese. La Carcarese chiuderà il girone A di Promozione a metà classifica al termine di una buona stagione che potrebbe diventare molto positiva in caso di vittoria della Coppa Italia.