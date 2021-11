Entella eliminata dal Padova in Coppa Italia

La Virtus Entella conclude oggi la sua avventura in Coppa dopo la sconfitta 2-1 ai tempi supplementari contro il Padova. Volpe schiera tanti giovani che non sfigurano affatto, anzi i chiavaresi vanno anche in vantaggio, ma poi vengono ribaltati.

Coppa Italia, la cronaca di Padova-Entella

Nel primo tempo la gara non regala molti spunti se non un paio di conclusioni dei padroni di casa non perfette per mira o intercettate dal giovane portiere dell’Entella Siaulys. Nella ripresa però tutto è diverso, le due squadre si aprono e nel giro di un minuto arrivano due gol. Il primo lo segna Capello con inserimento perfetto sul cross dalla destra, il secondo è il pari del Padova con Bifulco e il suo sinistro che non lascia scampo agli ospiti. L’Entella ci rpova nel finale con Karic che però non trova la porta e così si va ai supplementari.

Dopo un paio di tentativi nei primi quindici minuti, il jolly lo pesca il Padova con Chiricò che entrato a gara in corso chiude il match segnando la rete che condanna i liguri all’eliminazione. Domenica torna il campionato e l’Entella avrà subito l’occasione di rifarsi anche se la gara si annuncia difficile, prossimo avversario sarà infatti l’Ancona-Matelica.

Il tabellino di Padova-Entella

Padova-Entella 2-1 (d.t.s)

Marcatori: 63′ Capello, 64′ Bifulco, Chiricò 105′

Padova(4-3-3) Vannucchi; Vasic (60’ Kirwan), Andekovic (91’ Monaco), Pelagatti, Curcio; Settembrini, Busellato, Saber (dal 23′ st Ronaldo); Terrani (72’ Chiricò), Nicastro (60’ Santini), Biasci (46’ Bifulco).

A disposizione: Donnarumma, Fortin, Kirwan, Valentini, Monaco, Della Latta, Jelenic, Ceravolo. All. Pavanel

Entella (4-3-1-2) Siaulys; Alesso, Bruno, Chiosa (55’ Coppolaro), Cicconi; Di Cosmo (106’ Dessena), Lipani, Macca (74’ Karic); Meazzi (79’ Banfi); Merkaj (55’ Magrassi), Capello (dal 106’ Lescano).

A disposizione: Borra, Cleur, Barlocco, Coly, Prosdocimi, Maresca. All. Volpe