Coppa Italia, Ligorna sconfitto dal Vado alla prima stagionale

Questa volta il Chittolina non porta fortuna. Nello stadio dove solo pochi mesi fa il Ligorna ha festeggiato la promozione in Serie D, oggi arriva la prima sconfitta stagionale. Nel turno preliminare di Coppa Italia i genovesi perdono 3-1 contro il Vado, ripescato in serie D.

Succede tutto nelle ripresa quando in otto minuti si scatena Cattaneo. Il giocatore rossoblu segna prima al 52' e poi raddoppia al 60', due schiaffi da cui il Ligorna non riesce a rialzarsi. Il terzo colpo, che è quello del ko definitivo arriva al 63' con Lo Bosco che infila ancora la porta degli ospiti chiudendo così i conti. L'unica buona notizia per i ragazzi di Monteforte è la rete su rigore di Gomes, unico giocatore non ligure della rosa dei biancoblu, Si ripartirà da questo gol per l'esordio in Serie D di domenica prossima con il Ligorna che alle 15 affronterà il Fossano.

Il tabellino di Vado-Ligorna 3-1

VADO: Ghizzardi, Gandolfo, Anselmo (46′ Magonara), Cattaneo (70' Papi), De Bode (78′ Favara), Capra (86′ Della Rossa), Giuffrida, Lo Bosco (70′ Carrer), Costantini, Aperi. Mister: Solari.



LIGORNA: Prisco, Placido, Scannapieco, Bacigalupo, Gomes de Pina, Cirrincione, Brunozzi, De Martini Ale., Raja, Garbarino A., Salvini (82′ Ogliari). Mister: Monteforte



RETI: 52′, 60′ Cattaneo, 63′ Lo Bosco, 73′ Gomes (rig).



ARBITRO: Teghille di Collegno