Roselli presenta Ligorna-Vado di Coppa Italia: "Sono un'ottima squadra"

Squadra in casa Ligorna

Nella giornata di domani in programma il secondo turno di Coppa Italia per il Ligorna, impegnato allo Stadio Chittolina contro il Vado. Capitan Botta e compagni affrontano il derby ligure dopo aver superato l’Asti tra le mura amiche per 2-0.

Questo il commento di Mister Roselli sull’amichevole contro il Genoa Primavera: "Sapevo che loro avessero dal punto di vista fisico qualcosa in più di questa categoria, forse anche di quella sopra. Ho visto anche una squadra ben organizzata. Sono veramente contento di aver fatto quest'amichevole. C'è stata questa possibilità: il risultato era l'ultima cosa che ci interessava ma un buon pari ci dà fiducia".

Questo il commento sull’avversaria di domenica in Coppa Italia: "Il Vado è una squadra costruita per fare un campionato importante. Si sono rinforzati molto, è un’ottima squadra. Anche noi ci stiamo difendendo bene: ci stiamo riorganizzando perché sono cambiati parecchi calciatori dall’anno scorso. Già domenica contro l’Asti i ragazzi hanno saputo soffrire nei momenti difficili e sono stati molto bravi".