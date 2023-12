Coppa Italia, Lazio-Genoa: le probabili formazioni

E' già tempo di tornare in campo per il Genoa che martedì alle 21 sfida negli ottavi di finale di Coppa Italia la Lazio all'Olimpico di Roma. Gilardino sogna un'altra impresa dopo quella di agosto con il gol di Retegui a sbancare lo stadio capitolino proprio contro la squadra di Sarri. Il tecnico varerà un massiccio turnover, anche perché il prossimo week end se la vedrà con il Monza in un'altra sfida abbastanza delicata. Chi vince martedì sera ai quarti pescherà una tra Roma e Cremonese.

Coppa Italia: Lazio-Genoa, le scelte di Sarri

Le ultime vittoria hanno dato un po' di stabilità a Sarri che vuole continuare la striscia positiva, ma non può spremere troppo i titolari. Così si affiderà alle seconde linee, in campo non ci saranno sicuramente gli acciaccati Luis Alberto, Casale, Romagnoli e Zaccagni, continua quindi l'emergenza difesa con Patric e Gila unici superstiti. In mediana spazio a Basic, Vecino e Cataldi, possibile l'avanzamento nel tridente di Kamada che fino a oggi non ha è riuscito ad esprimersi. A completare l'attacco saranno Castellanos e Felipe Anderson.

Coppa Italia: Lazio-Genoa, le scelte di Gilardino

Ampie rotazioni anche per Gilardino che non potrà contare sugli infortunati Strootman, Bani e Gudmundsson e risparmierà Retegui e Messias, appena tornati a pieno regime dopo i recenti problemi fisici. In difesa probabile che venga riproposto Matturro, in mediana Kutlu e Thorsby faranno rifiatare Badelj e Frendurp, altra chance anche per Galdames, mentre sugli esterni Hefti e Martin sono i favoriti per giocare dal primo minuto. In attacco ci sarà Puscas a fare da riferimento, vicino a lui Malinovskyi, squalificato per la prossima partita di campionato.

Coppa Italia: Lazio-Genoa, le probabili formaizoni

Lazio (4-3-3) Sepe; Pellegrini, Patric, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Basic; Kamada, Castellanos, Felipe Anderson.

Genoa (3-5-2) Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti; Malinovskyi, Puscas.

Coppa Italia: dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv e streaming gratis

Le partite di Coppa Italia di questa stagione saranno trasmesse tutte in chiaro dai canali Mediaset. Martedì alle 21 Lazio-Genoa sarà su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset e Infinity, anche in questi due casi la visione sarà gratuita.