Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: Grifone eliminato

La Coppa Italia del Genoa termina all'Olimpico contro la Lazio. Nella sfida degli ottavi di finale i rossoblu perdono 1-0 colpiti già al 5' da Guendouzi, una vera e propria spina nel fianco per tutta la gara. Domenica il Grifone torna in campo contro il Monza con di nuovo tutti i titolari e forse anche un Gudmundsson in più

Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: la cronaca

Gilardino, come previsto, applica un ampio turnover con Leali in porta, Matturro in difesa, Kutlu, Jagiello, Thorby, Hefti e Martin in mediana e Galdames alle spalle della vera sorpresa della serata: in campo dal primo minuto c'è di nuovo Mateo Retegui, come con l'Empoli.

La Lazio parte forte e dopo appena cinque minuti è già in vantaggio, Hefti e Jagiello non riescono a palleggiare, si inserisce Pellegrini che pesca Guendouzi, il suo destro batte Leali per l'1-0. La reazione del Grifone c'è, ci prova Retegui in un paio di occasioni, ma non mette nemmeno i brividi a Provedel, così come al 25' Kutlu non inquadra la porta. Scaramucce che non riequilibrano la gara ma che fanno capire come il Grifone sia in partita. Al 30' però è di nuovo la Lazio a trovare la via della porta con Leali che para in due tempi su Guendouzi. L'ultimo tentativo della prima frazione è del solito Retegui, questa volta di testa ma ancora nessun problema per Provedel.

Scatta la ripresa e il copione si ripete, ma per fortuna del Grifone Felipe Anderson e Castellanos si scontrano in area e il pallone finisce tra le braccia di Leali. Dopo l'ora di gioco Gilardio si gioca la carta Malinovskyi mentre Sarri fa entrare Immobile al posto dello spento Castellanos. Al 70' finisce la gara di Retegui, in crescita, al suo posto Puscas, fuori anche Dragusin, l'altro titolare in campo che prende fiato in vista di Monza. Un minuto dopo grande occasione per la Lazio con Pellegrini che pesca Felipe Anderson, il brasiliano schiaccia di testa e la palla finisce fuori di pochissimo. Una fiammata a cui segue quella di Kamada con il centrocampista che lancia Immobile ma il centravanti spreca da buona posizione calciando su Leali. Ancora peggio fa Basic che si presenta solo davanti al portiere rossoblu ma calcia debole e il numero uno rossoblu para a terra. Il Genoa ora sembra in balia dell'avversario, non riesce a uscire dalla propria metà campo e rischia spesso. Gilardino allora prova la carta Fini, cambio offensivo che permette alla squadra di alzare il baricentro ma senza mai riuscire a trovare la via della porta e così si conclude l'avventura in Coppa Italia del Genoa.

Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: gli highlights

La sintesi e gli highlights della gara di Coppa Italia tra Lazio e Genoa sono visibili sul sito di Sportmediaset con la possibilità di guardare solamente i gol o tutte le azioni salienti della partita.

Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: il tabellino

Marcatori: 5' Retegui

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric (64' Marusic), Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (81' Rovella), Kamada (81' Basic); Isaksen (37' Felipe Anderson), Castellanos (65' Immobile), Pedro

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco (83' Fini), Dragusin, (70' De Winter) Matturro (62' Haps); Hefti, Thorsby, Jagiello (62' Malinovskyi), Kutlu, Martin; Galdames, Retegui (70' Puscas).

Arbitro: Sacchi di Macerata

Note: Ammoniti Galdames, Kutlu, Pellegrini