Coppa Italia, il Ligorna sfida il Vado, Monteforte: "Mi aspetto una buona partita"

Il Ligorna inizia la nuova stagione con l’impegno in Coppa Italia contro il Vado, in attesa dell’avvio del campionato di Serie D.

Si parte dal turno preliminare della Coppa Italia, contro il Vado nello Stadio Chittolina impianto che ha ospitato la finale di Eccellenza in cui i Biancoblù hanno riconquistato la Serie D ai danni della Cairese. Ricordi dolci per affrontare una sfida difficile in programma domenica 12 settembre a partire dalle ore 15 contro i padroni di casa che sono stati ripescati e giocheranno anche loro in Serie D a partire da domenica prossima.



Il Ligorna è oggi una squadra a chilometro zero con tutti i componenti della rosa provenienti dalla Liguria, tranne Gomes. Ad anticipare i temi della gara alla vigilia della partita è mister Monteforte: “Mi aspetto di fare una buona partita. Negli allenamenti congiunti disputati finora abbiamo avuto segnali importanti. Giochiamo contro una buona squadra di categoria. Penso che faremo già vedere una buona identità di squadra”.