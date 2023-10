Coppa Italia, Genoa-Reggiana: le probabili formazioni

E' il momento di tornare a pensare alla Coppa Italia per il Genoa che sfida domani alle 15 al Ferraris la Reggiana, squadra di Serie B. La gara è valida per i sedicesimi di finale, chi vince si meriterà la partita degli ottavi contro la Lazio di Maurizio Sarri, squadra che il Grifone ha già affrontato e battuto all'Olimpico a inizio campionato. Nel turno precedente la squadra di Gilardino aveva battuto 4-3 il Modena con il primo show di Retegui, appena arrivato e già in rete due volte. La Reggiana era stata una delle grandi sorprese del primo turno grazie la successo 2-1 contro il Monza, formazione di Serie A eliminata dalla neopromossa in cadetteria a domicilio.

Coppa Italia, Genoa-Reggiana: le scelte di Gilardino

Tanto tunorver per il Grifone che non può non pensare alla gara contro il Cagliari della prossima domenica. Gilardino rilancia Leali in porta, ottimo a Bergamo, in difesa spazio a Vogliacco, Bani, squalificato in campionato, e probabilmente a De Winter. In mediana potrebbe rivedersi Strootman, tornato dall'infortunio e già in campo per un scampolo con la Salernitana, insieme a lui Thorsby e Kutlu. Rivoluzione in attacco con Retegui di nuovo ai box per problemi al ginocchio e Gudmundsson che verrà preservato, possibile che possano partire titolari Puscas ed Ekuban.

Coppa Italia, Genoa-Reggiana: le scelte di Nesta

Anche Nesta dovrebbe far rifiatare tanti titolari, nella lista dei convocati non ci sono gli indisponibili Vido, Vergara, Romagna, Pettinari, Sampirisi, Pajac, Szyminski e Kabashi. Novità già in porta con Satalino e non Bardi tra i titolari. Nel cuore della difesa ci sono solo Rozzio e Marcandalli che quindi giocheranno. In mediana spazio a Nardi e Crnigoj, probabile titolare Melegoni con Da Riva, entrambi utili a dare qualità alla manovra. In attacco Lanini e Varela sarà la coppia per provare a fare male al Grifone.

Coppa Italiua, Genoa-Reggiana: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Leali, De Winter, Vogliacco, Bani; Hefti, Kutlu, Strootman, Thorsby, Haps; Ekuban, Puscas

Reggiana (4-3-1-2) Satalino, Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Da Riva, Nardi, Crnigoj; Melegoni; Varela, Lanini

Coppa Italia, Genoa-Reggiana in diretta tv e streaming

La sfida sarà visbile gratuitamente su Italia 1, Mediaset ha infatti acquistato i diritti per tutte le partite di Coppa Italia. Attivo anche lo streaming su Mediaset Infinity anche in questo con visione gratuita per tutti i tifosi o i semplici appassionati.