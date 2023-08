Coppa Italia, Genoa-Modena: le probabili formazioni di Gilardino e Bianco

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Il primo turno di Coppa Italia segna l'esordio stagionale ufficiale del Genoa che sfida venerdì 11 agosto alle 21 al Ferraris il Modena, formazione di Serie B. Gilardino vuole iniziare subito con il passo giusto la stagione del ritorno in Serie A e prendere la rincorsa in vista della prima di campionato del 19 agosto contro la Fiorentina. In campo andrà quindi la formazione migliore, con tre nuovi acquisti e il blocco che ha permesso ai rossoblu di conquistare la promozione.

Genoa-Modena, le scelte di Gilardino

Gilardino conferma il 3-5-2 con l'undici titolare che sarà molto simile a quello della passata stagione. Nessun cambio in difesa con il terzetto Bani, Vigliacco, Dragusin a protezione di Martinez. Due i volti nuovi in mediana, Aaron Martin si posizionerà sulla fascia sinistra, dall'altra parte spazio a Sabelli, mentre nel cuore del campo spazio a Thorsby con Badelj e Frendrup, in vantaggio si Strootman. Nessun dubbio sulla coppia d'attacco con Gudmundsson che accompagnerà Matteo Retegui, il pezzo da novanta della campagna acquisti rossoblu.

Genoa-Modena, le scelte di Bianco

Il Modena, ambiziosa squadra di Serie B, punta il colpo grosso a Marassi con il neo tecnico Bianco pronto a schierare il 4-3-2-1 in cui il riferimento offensivo sarà Falcinelli. A sostegno dell'esperto attaccante troveranno spazio Tremolada e Abiuso. Il compito di cercare di contenere l'attacco di Gilardino spetterà ai centrali di difesa Vulisic e Pergreffi, in mediana tutto ruoterà intorno a Gerli.

Genoa-Modena, le probabili formazioni per la Coppa Italia

Genoa (3-5-2): J. Martínez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Vukusic, Pergreffi, Guiebre; Duca, Gerli, Palumbo; Tremolada; Abiuso, Falcinelli.

Genoa-Modena in diretta TV e streaming gratis

La sfida di Coppa Italia del Ferraris sarà trasmessa in TV in chiaro, quindi gratuitamente, dal canale 20 di Mediaset sul digitale terrestre. Attivo anche il servizio streaming, sempre gratis, su Mediaset Infinity. Come l'anno scorso tutta la competizione sarà visibile sulle reti Mediaset.