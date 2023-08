Coppa Italia, Genoa-Modena 4-3: festival del gol nel segno di Retegui

Il Genoa batte il Modena e avanza in Coppa Italia dove nel prossimo turno troverà una tra Reggiana e Monza. La sfida del Ferraris regala tante emozioni soprattutto nel primo tempo dove l'iniziale vantaggio di Retegui viene ribaltato dagli ospiti prima che Vasquez rimetta tutto in parità. La ripresa è invece tutta rossoblu e vale la vittoria all'esordio ufficiale stagionale.

Genoa-Modena 4-3, la cronaca

Due sole novità per Gilardino che sceglie Vasquez in difesa al posto di Bani con Vogliacco e Dragusin, e Leali in porta, per il resto confermate le indicazioni della vigilia. Il Genoa parte fortissimo e dopo appena trenta secondi si accende la stella di Retegui, il bomber rossoblu all'esordio ufficiale batte Gagno sul primo palo su assisi di Frendurp. Sembra l'inizio di un monologo rossoblu anche perché il Modena non riesce a rispondere e va in difficoltà soprattutto a sinistra dove Martin sfonda con continuità. Al 12' proprio lo spagnolo mette in mezzo, sponda di Retegui per Thosrby che insacca ma è in fuorigioco. La gara svolta decisamente al 29' quando Manconi alla prima sortita offensiva degli ospiti fa 1-1. Dieci minuti più tardi pasticcio di Leali, Badelj è lento e non rimedia così si apre un autostrada per Tremolada che ribalta la situazione. Per fortuna del Genoa al 48'Vasquez insacca su azione da palla inattiva e pareggia i conti.

Nella ripresa il festival del gol continua e al 50' c'è gloria per Gudmundsson che si fa 50 metri palla al piede e di sinistro incrocia battendo Gagno. Passano meno di dieci minuti e il Grifone mette in ghiaccio vittoria e qualificazione, Gudmundsson continua a fare il bello e il cattivo tempo, poi serve Hefti che trova Retegui in mezzo all'area, l'attaccante si gira e complice la troppa libertà con l'esterno fa doppietta. I due attaccanti rossoblu regalano sprazzi di grande calcio, al 61' ad esempio una doppia combinazione di prima manda in porta l'islandese che però calcia troppo centrale. La gara sembra andare verso la fine senza altri scossoni e invece non è così perché al 76' il Modena accorcia con Gargiulo che con un sinistro violento batte ancora Leali. E' però l'ultima fiammata, il Grifone non rischia più nulla e alla fine festeggia.

Il Genoa avanza in Coppa Italia dove affronterà la vincente di Monza e Reggiana, ora però la competizione passa in secondo piano, sabato prossimo al Ferraris torna la Serie A con la sfida contro la Fiorentina.

Genoa-Modena 4-3, gli highlights della sfida di Coppa Italia

Sul sito di Sportmediaset è possibile rivedere i gol della sfida cliccando qui, a breve l'emittente che detiene i diritti in esclusiva della Coppa Italia e che trasmetterà tutte le gare della competizione in chiaro inserirà anche il video con la sintesi del match.