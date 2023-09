Coppa Italia femminile: Genoa subito in campo, la Samp ad ottobre

La stagione del calcio femminile si avvicina a grandi passi all'inizio ufficiale. Ad inaugurare l'annata sarà la Coppa Italia che scatterà domenica 10 settembre con le sfide dei sedicesimi di finale.

Coppa Italia femminile: le sfide di Genoa e Samp

E proprio al primo turno ci sarà l'esordio del Genoa che affronterà la Ternana, un match secco tra due squadre di Serie B. Il Grifone in caso di passaggio del turno sfiderà la Fiorentina che invece milita nel massimo campionato ed è una realtà molto importante del calcio femminile. Nello stesso lato del tabellone c'è anche la Sampdoria che dopo essersi salvata ed essere quindi iscritti in Serie A, esordirà in Coppa Italia contro la vincente di Academy Pavia-Pomgliano in gara secca l'11 o il 12 ottobre.

L'unica possibilità di vedere il derby in stagione è in semifinale di Coppa Italia, obiettivo proibitivo per entrambe le formazioni visto che se entrambe le genovesi dovessero arrivare ai quarti si troverebbero davanti le big Juventus e Inter.