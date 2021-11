Coppa Italia femminile, la Sampdoria parte con un pari contro la Torres

Squadra in casa

La Sampdoria femminile non va oltre l’1-1 con la Sassari Torres alla prima in Coppa Italia, le sarde bloccano le blucerchiate e sono prime nel girone a quattro punti, decisiva sarà la prossima sfida delle genovesi contro il Ravenna per capire chi passerà il turno.

La cronaca di Torres-Sampdoria Women

Prima fase di gara senza sussulti, poi sono le padrone di casa a passare in vantaggio, è il 21’ quando Accornero insacca dopo la respinta di Babb. La Samp prova a risspondere con Bargi e Berti, senza però violare la porta della Torres che anzi va vicinissima al raddopio con Gomez.

Nel secondo tempo la Samp entra con cinque giocatrici diverse rispetto alla formazione titolare. Una rivoluzione che porta Carp ad andare vicino al pari con un tiro al volo che finisce fuori. E' il repludio al gol che proprio la blucerchiata infila in porta con un gran pallonetto a dieci minuti dal termine. Nella terza e ultima giornata la Sampdoria sfiderà il Ravenna il 19 dicembre per provare a conquistare la vetta del girone attualmente occupata dalòla Torres a 4.

Il tabellino di Torres-Sampdoria

Sassari Torres-Sampdoria 1-1

Reti: p.t. 21′ Accornero; 37′ s.t. Carp.

Sassari Torres (3-5-2): Fabiano; Ladu, Blasoni, V. Congia; Weithofer, Peddio (19′ s.t. Airola), Lombardo (42′ s.t. Bertone), Accornero (42′ s.t. Pederzani), Peare; Iannazzo (30′ s.t. Scarpelli), Gomes.

A disposizione: Ubaldi, Bassano, A. Congia, Leendertse, Sotgiu.

Allenatore: Marino.

Sampdoria (4-3-3): Babb; Bursi, Auvinen, Gardel (1′ s.t. Spinelli), Boglioni (1′ s.t. Giordano); Battelani, Musolino (1′ s.t. Fallico), Carrer (9′ s.t. Lopez); Helmvall, Bargi, Berti (1′ s.t. Carp).

A disposizione: Brunelli, Tampieri, Bazzano, Marenco.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Peletti di Crema

Assistenti: Pirola di Abbiategrasso e Nechita di Lecco.

Note: recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.