Coppa Italia femminile, Sampdoria sconfitta dal Milan

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Sette giorni dopo si rigioca Sampdoria-Milan e le rossonere trionfano ancora. Il successo della gara di campionato viene ribadito oggi a Bogliasco nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile con le blucerchiate che si arrendono 4-1.

La partenza è sprint, al 5’ Guagni porta in vantaggio le ospiti, ma passano appena cinque minuti e Rincon firma l’1-1-. Il problema è che le milanesi hanno più opzioni, sono una squadra che punta ad essere tra le migliori d’Italia, mentre l Samp si è affacciata da pochissimo ai grandi palcoscenici. E così il Milan nella seconda parte di tempo prima colpisce una traversa e poi si riporta avanti con Piemonte. Nella ripresa la musica con cambia, Thomas mattatrice anche in campionato, segna su rigore il 3-1 mentre a pochi secondi dal termine ci pensa Grimshaw a segnare il poker.

Il tabellino

Sampdoria-Milan 1-4

Reti: p.t. 5′ Guagni, 10′ Rincón, 33′ Piemonte; s.t 15′ Thomas rig., 47′ Grimshaw.

Sampdoria (4-3-2-1): Soggiu; Rizza (26′ s.t. Bursi), Pisani, Spinelli, Boglioni (18′ s.t. Wagner); Helvall, Fallico, Giordano; Battelani (1′ s.t. Martínez), Rincón (26′ s.t. Seghir); Martinovic (36′ s.t. Bargi).

A disposizione: Brunelli, Auvinen, Tarenzi, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Milan (3-4-3): Babb; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (19′ s.t. Longo), Adami (26′ s.t. Jane), Grimshaw, Thrige; Thomas, Piemonte (32′ s.t. Stapelfeldt), Bergamaschi.

A disposizione: Giuliani, Fedele, Kirschstein, Tucceri Cimini, Miotto, Cortesi.

Allenatore: Ganz.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Assistenti: Lencioni di Lucca e Linari di Firenze.

Quarto ufficiale: Frazza di Schio.

Note: ammonite all’11’ p.t. Fusetti, al 25′ p.t. Pisani per gioco scorretto, al 44′ p.t. Grimshaw per proteste; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.