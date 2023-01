Sampdoria Women: sarà l'Inter l'avversaria ai quarti di Coppa Italia

La Coppa Italia per ritrovare la giusta via dopo le tante battute d'arresto in campionato. La Sampdoria Women grazie al successo sul San Marino Academy nella prima gara del 2023 ha passato il turno e si è qualificata per i quarti di finale. La competizione ha rispecchiato i valori del campionato con tutte le teste di serie, tranne il Sassuolo, che sono andate avanti e così nel prossimo turno la battaglia sarà serratissima.

Coppa Italia femminile, la Sampdoria sfida l'Inter

La Sampdoria è stata inserita nella parte sinistra del tabellone e sfiderà l'Inter in gara di andata e ritorno. La prima sfida si disputerà tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, la seconda tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio. Chi passerà il turno in semifinale se la vedrà con la vincente di Juventus-Chievo Verona (unica squadra di Serie B rimasta in gioco) mentre dall'altra parte del tabellone le partite dei quarti saranno Milan-Fiorentina e Roma-Pomigliano.

La sfida con l'Inter sarà una costante di questo inizio di nuovo anno, sabato prossimo alle 12,30 il campionato di Serie A della Samp ripartirà proprio contro le quotate nerazzurre, già vicenti all'andata.