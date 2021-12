Sampdoria Women, il 2021 si conlcude con la Coppa Italia

Ancora novanta minuti e il 2021 andrà in archivio. Le blucerchiate domenica 19 ottobre alle 14,30 sfidano in trasferta il Ravenna nella seconda e ultima gara del girone di Coppa Italia. La situazione del gruppo è già abbastanza definita, la Samp deve vincere con almeno due gol di scarto per portarsi al primo posto insieme alla Torres e superarla per la dfferenza reti. Passa infatti solo la prima e la classifica al momento dice Torres 4, Sampdoria 1 e Ravenna 0 con la sfida tra le genovesi e le sarde terminata 1-1.

Sampdoria-Ravenna domani in Coppa Italia

Le blucerchiate hanno svolto oggi l’ultimo allenamento a Bogliasco e poi sono partite per Ravenna dove quindi si giocheranno il passaggio del turno contro una squadra già eliminata dalla manifestazione. Antonio Cincotta ha comunicato la lista delle 21 doriane che affronteranno le giallorosse. Indisponibili Letizia Musolino, Elena Pisani e Cecilia Re. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Babb, Brunelli, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Carrer, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Berti, Carp, Helmvall, Martínez, Tarenzi.