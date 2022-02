Sampdoria femminile eliminata dalla Coppa Italia

Altro poker e questa volta la Sampdoria saluta la Coppa Italia. Le blucerchiate, già battute all'andata e in campionato dalle rossonere durante il 2022, oggi si arrendono di nuovo per 4-1 e salutano la competizione ai quarti di finale.

La sfida si mette subito male per la Samp che dopo due minuti si trova già sotto nel punteggio colpita da Longo che con il mancino non sbaglia. L’inizio di gara è vibrante con occasioni da una parte e dall’altra, fino a quando al 27’ il Milan non trova anche il raddoppio con Adami direttamente da calcio di punizione. Sul finire del tempo buona occasione ancora per Tarenzi, ma le blucerchiate non riescono a riaprire almeno la sfida, la qualificazione ormai è blindata.

Così nella ripresa arriva al 46’ il timbro di Stapelfeldt che rende il secondo tempo ancora più difficile per le genovesi che rispondono solo al minuto 68 con un super gol di Helmwall. E’solo un sussulto, il Milan è in pieno controllo della gara e a un quarto d’ora dalla fine serve il poker con Longo che realizza la seconda rete personale.

Il tabellino

Reti: p.t 2′ Longo, 27′ Adami; s.t. 1′ Stapelfeldt, 19′ Helmvall, 31′ Longo.

Milan (3-5-2): Babb; Codina, Agard, Fusetti (7′ s.t. Guagni); Bergamaschi (7′ s.t. Tucceri Cimini); Boureille (s.t. 19′ Selimhodzic), Jane, Adami, Andersen; Longo (32′ s.t. Thomas), Stapelfeldt (32′ s.t. Piemonte).

A disposizione: Fedele, Giuliani, Premoli, Miotto, Dal Brun.

Allenatore: Ganz.

Sampdoria (4-4-2): Soggiu; Bursi (12′ s.t. Helmvall), Auvinen, Pisani, Boglioni (12′ s.t. Novellino); Rizza, Rincón (32′ s.t. Giordano), Battelani, Martínez (43′ s.t. Bargi); Tarenzi, Martinovic (1′ s.t. Lopez).

A disposizione: Pescarolo, Tampieri, Spinelli, Marenco.

Allenatore: Cincotta.