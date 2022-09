Coppa Italia femminile, esordio amaro per il Genoa contro il Verona

E'uno spettacolo pirotecnico quello che va in scena, soprattutto nel primo tempo tra Genoa e Verona che si affrontano nella prima giornata di Coppa Italia al Gambino di Arenzano.

Sono addirittura sei i gol nella prima frazione dove non c'è un attimo per prendere fiato. Il Grifone mette subito il turbo con super Bargi che all'8' e al 9' realizza la doppietta, le ospiti però rispondono colpo su colpo e tra il 14' e il 18' trovano il modo di pareggiare grazie a Peretti che batte due volte Macera. I primi quarantacinque minuti però regalano ancora emozioni con Vergani che opera il sorpasso e Tortarolo brava a pareggiare ancora i conti. Nella ripresa per ovvie ragioni i rimit scendono, la gara diventa meno spumeggiante e basta la rete di Capucci all'Hellas per chiudere i conti sul 4-3.

Il tabellino di Genoa-Verona 3-4

GENOA-HELLAS VERONA 3-4

Rete: 8' e 9' Bargi, 14' e 18' Peretti, 34' Vergani, 44' Tortarolo, 80' Capucci

GENOA (4-3-1-2): Macera (dal 58' Parnoffi); Betancou, Brscic, Lucafo, Monetini (dal 65' Parolo); Bettalli (dal 65' Dekaj), Abate, Campora (dal 65' Vacchino); Tortarolo; Parodi (dal 58' Crivelli), Bargi

A disposizione: Pitera, Di Somma, Perina, Traverso

Allenatore: Marco Oneto

HELLAS VERONA (3-5-2): Shore; Quazzico, Meneghini, Vergani; Capucci, Lotti, Sardu (dal 88' Mancuso), Ledri, Pellinghelli (dal 55' Giai); Peretti, Anghileri (dal 63' Bison)

A disposizione: Keizer, Semanova, Pecchini, Croin, Doneda, Cabrera

Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Carlo Esposito (Sez. AIA di Napoli)

Assistenti: Riccardo Vaglio Agnes (Sez. AIA di Biella), Alberto Mandarino (Sez. AIA di Bra)