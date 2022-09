Coppa Italia Serie C: data e orario di Entella-Cararrese

Saraà ancora Enttella-Carrarese, anche in Coppa Italia di Serie C. Le due formazioni, tra le favorite per la promozione in Serie B, si affronteranno anche nella seconda competizione stagione dopo che domenica scorsa i toscani hanno battuto 3-1 i liguri. E'quindi già tempo di pensare alla riscossa per gli uomini di Volpe che prima però dovranno pensare al match con il Gubbio del prossimo turno, da vincere assolutamente dopo due ko consecutivi.

Il sorteggio non è stato fortunato, ma ormai l'avversario è deciso così come sono stati decisi orario e data del match. A svelarli è il sito ufficiale dei chiavaresi: "Attraverso una nota ufficiale, la Lega Pro ha reso noto il programma, con date e orari, del primo turno di Coppa Italia. L’Entella, come già comunicato qualche giorno fa, affronterà al Comunale la Carrarese. La partita si disputerà mercoledì 5 ottobre con fischio d’inizio alle ore 18.00. In caso di passaggio del turno i biancocelesti affronterebbero la vincente del match tra Montevarchi e Monterosi".