Entella-Vicenza, Tascone: "Vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia"

E' già tempo di tornare in campo per l'Entella che dopo tre successi di fila in campionato, l'ultimo un roboante 4-1 in casa del Rimini, domani alle 18 sfida il Vicenza nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C. E' la prima volta che chiavaresi arrivano così avanti in questo torneo e di sicuro non hanno intenzione di fermare la propria corsa proprio adesso che sono ad un passo dalla finalissima. La prima partita si gocherà al Comunale, mentre il ritorno al Menti è in programma il 15 febbraio alle 20,30.

Entella-Vicenza, le parole di Tascone alla vigilia della semifinale di Coppa Italia

Alla vigilia del match ha parlato al sito ufficiale dell'Entella il centrocampista Tascone: "Quello di domani sarà un test importantissimo, ci teniamo a fare bene, sarà una bellissima partita. Vogliamo arrivare fino in fondo. A livello di morale siamo sempre stati bene, anche quando i risultati faticavano ad arrivare. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte, grazie al lavoro otterremo quello che meritiamo. Pensiamo una gara alla volta, ora siamo concentrati sulla partita di domani, poi avremo modo di preparare al meglio anche il ritorno”