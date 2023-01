Coppa Italia, Entella-Vicenza: le probabili formazioni della semifinale

Torna in campo l'Entella che oggi alle 18 al Comunale affronta il Vicenza nella semifiniale di andata della Coppa Italia. I chiavaresi arrivano a questo turno della competizione dopo aver eliminato Carrarese, Montevarchi, Lucchese e Renate, mentre i veneti hanno avuto la meglio su Virtus Verona, Arzignano, Rimini e Viterbese. Il match di ritorno si giocherà al Menti il 15 febbraio, chi avrà la meglio affronterà in finale una tra Foggia e Juventus Nex Gen.

Molto probabile che sia Volpe che Modesto facciano ampio turnover visto che nel prossimo weekend entrambe le squadre saranno impegnate in campionato a cui va ovviamente la priorità. L'Entella, come nei turni precedenti, farà quindi giocare i giovani, soprattutto in difesa, e chi ha avuto meno spazio come Faggioli e Morosini in attacco. All'appello mancano solo i due infortunati Clemenza e Doumbia, possibile turno di riposo per Ramirez, Rada, Barlocco, Parodi, Pellizer e Chiosa.

Coppa Italia, Entella-Vicenza: le probabili formazioni

Entela (3-4-1-2) Borra, Giammarresi, Sadiki, Reali; Tascone, Paolucci, Siatounis, Favale; Meazzi; Faggioli, Morosini.

Vicenza (3-4-2-1-) Confente, Corradi, Cappelletti, Sandon; Valenti, Zonta, Ronaldo, Begic; Giacomelli; BUsatto; Rolfini.

Coppa Italia, Entella-Vinceza in diretta streaming

La sfida di Coppa Italia di oggi tra Entella e Vicenza sarà trasmessa in diretta streaming da ElevenSport sul proprio sito ufficiale, per poter guardare la gara bisognerà sottoscrivere l'abbonamento. Il match sarà anche su One Football con possibilità di acquistare solo questa singola partita.