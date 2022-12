L' Entella vola in semifinale di Coppa Italia, che show con il Renate

Domina, vince, diverte e si diverte. L’Entella torna al successo contro il Renate in Coppa Italia con un undici pieno di giovani e vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà il Vicenza.

Dopo un brutto periodo in campionato è quindi ancora la Coppa il trampolino di rilancio dei chiavaresi che vincono 5-2. Al 20’ padroni di casa in vantaggio con Reali che con una splendida azione personale conclusa con un un gran sinistro firma la prima rete in carriera tra i professionisti. Undici minuti più tardi è Meazzi a raddoppiare di testa. Al 35’ il Renate accorcia con l’acrobazia di Morachioli. Non che il gol subito cambi l’inerzia della gara come dimostra il 3-1 di Faggioli al 42’ dopo una bella azione rifinita da Doumbia.

Lo show non è ancora finito, al 57’ è rada a salire in cattedra con un rasoterra di sinistro che non lascia scampo a Furlanetto. Prima della fine c’è tempo anche per la firma di Doumbia che dopo due assist infila in rete di testa. Al 93’ la seconda rete del Renate su rigore con Esposito, ma i giochi ormai sono ampiamente fatti.