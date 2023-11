Rivincita Pontedera, l'Entella esce dalla Coppa Italia di Serie C

L'Entella è fuori dalla Coppa Italia di Serie C dopo la sconfitta di oggi contro il Pontedera in casa 1-0. Il remake della sfida di tre giorni fa in campionato ha quindi esito opposto per i chiavaresi che vengono sconfitti anche a causa dell'espulsione di Reali dopo appena cinque minuti.

Ampio turnover come da indicazioni della vigilia per Gallo che schiera il secondo portiere Siaulys, l'inedito terzetto difensivo Reali, Lancini, Kontek e affida la regia in mediana a Lipani. Cambia ancora l'attacco con Santini e Disanto coppia offensiva, alle loro spalle si muove Clemenza.

Inizia subito con il piede sbagliato la gara dell'Entella, al 5' i chiavaresi sono già in dieci per l'espulsione diretta di Reali a causa di un fallo da ultimo uomo. Una stangata che la squadra di Gallo sembra non subire più di tanto visto che al 19' Disanto impegna severamente Lewis con un tiro da fuori. Il Pontedera a quel punto si scuote e al 30' passa: Fossati si trova a tu per tu con Siaulys e non perdona. L'Entella è ancora viva e risponde con Lipani e Tascone ma entrambi i tentativi non trovano la porta.

Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la partita nonostante l'inferiorità numerica e al 62' tocca a Clemenza provarci, ma Lewis alza in angolo senza troppi problemi. La girandola di cambi rallenta il ritmo del match e l'Entella inizia a sentire la fatica dell'uomo in meno, così non ci sono più scossoni fine alla fine e i chiavaresi escono di scena dalla Coppa Italia.

Coppa Italia, Entella-Pontedera 0-1: il tabellino

Marcatori: 30' Fossati

Entella (3-4-1-2) Siaulys, Kontek, Lancini, Reali; Zappella, Tascone (69'Corbari), Lipani (69' Parodi), Tomaselli (77' Meazzi); Clemenza; Santini (69' Faggioli), Disanto

Pontedera (3-4-2-1) Lewis, Pretato, Espeche, Guidi; Gagliardi (61' Calvani), Delpupo, Marrone (61' Ignacchitti), Ambrosini (87' Angori); Salvadori (77' Catanese), Paudice (77' Ianesi); Fossati

Note: Ammoniti: Lipani, Pretato, Fossati, Lancini, Clemenza, Corbari, Catanese Espulso al 5' Reali