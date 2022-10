Entella, ora la Coppa Italia: è sfida al Montevarchi

Cinque vittorie di fila per riconquistare la vetta del campionato e confermarsi come una delle favorite per la Promozione in B. Così l'Entella ha risposto al periodo di flessione di un mese fa con pioggia di critiche dopo quattro giornate senza successi. Il tempo di festeggiare però scarseggia perché domani i chiavaresi alle 18 tornano già in campo contro il Montevarchi in Coppa Italia, competizione che è stata utile nel periodo buio per rialzare la testa.

La prima vittoria della lunga striscia vincente dei ragazzi di Volpe è stata infatti quella ai rigori in Coppa contro la Carrarese. Ora c'è il secondo turno contro un Montevarchi già battuto in campionato e che arriva al Comunale sicuramente da sfavorito. Potrebbe essere l'occasione per Volpe di fare un po' di turnover, magari di vedere il match winner delle ultime due giornate Faggioli in campo dall'inizio. Chissà che non possa tornare in campo anche Sadiki che ha ormai smaltito l'infortunio e potrebbe dare il cambio a Chiosa o Parodi nel cuore della retroguardia. La vincente del match di domani se la vedrà nel turno successivo contro una tra Juventus Next Gen e Feralpi Salò.

Nel fratempo la società ha reso note le modalità per acquistare i biglietti con sconti per i tifosi abbonati in campionato. Qui tutte le ifnormazioni utili.