Coppa Italia, Entella avanti tutta: Montevarchi battuto all'ultimo respiro

Non si ferma più l'Entella che dopo aver riconquistato la vetta a suon di vittorie in Serie C, oggi batte il Montevarchi 1-0 al Comunale in Coppa Italia e vola agli ottavi di finale della competizione. A sbloccare la partita è una rete di Palmieri all'89, è il gol partita e qualificazione, nel prossimo turno i chiavaresi se la vedranno contro la vincente di Juventus Next Gen-Feralpi Salò.

Volpe sceglie le seconde linee per l'incontro di oggi. La buona notizia è il ritorno in campo dopo l'infortunio di Sadiki nel cuore della difesa, insieme a lui c'è la coppa di terzini inedita Giammaresi Di Mario. In regia c'è Rada mentre è inedito il tridente offensivo con Faggioli e Doumbia sostenuti da Meazzi. Ed è proprio il trequartista ad avere sul piede la palla gol nel primo tempo, ma il suo tiro è troppo centrale.

Nella ripresa entra Ramirez al posto di Sadiki e l'Entella diventa più offensivo. Dai piede dell'ex Sampdoria nasce la più grossa occasione del match con Dessena che vieve fermato solo dalla traversa. A metà seconda frazone però serve un miracolo di Borra su Jallow per tenere in piedi la squadra di casa. Nel finale è l'Entella a chiudere i conti, angolo di Ramirez e Palmieri in acrobazia infila la rete che vale il passaggio del turno.