Coppa Italia Serie C, l'Entella vola ai quarti di finale

Finisce con la vittoria ai rigori 5-3 e il passaggio ai quarti di Coppa Italia ma che fatica per l'Entella. I chiavaresi infatti elimnano solo dopo i supplementari la Lucchese grazie ad un super Borra.

Volpe per l'occasione si affida ai giovani e a chi ha giocato meno. Così davanti a Borra ci sono Coly e Reali oltre a Di Mario a sinistra, a centrocampo trova di nuovo spazio Rada e in attacco ci sono Faggioli e Doumbia.

Nel primo tempo l'Entella è più propositiva e al 20' ci prova con Dessena, ma è Meazzi al 26' a trovare il bersaglio grosso con un bell'inserimento e un destro imprendibile per Galletti. Poi si mette in luce Borra che ferma il tentativo pericoloso di Bruzzanti. Nella ripresa grande occasione per Palmieri che viene anticipato appena prima di battere a rete, poi è di nuovo Meazzi a tentare il raddoppio ma questa volta il suo tentativo è centrale nel frattempo al minuto 57 però resta in dieci uomini la Lucchese, seconda ammonizione per D’Alena. La doccia gelata per i chiavaresi arriva al 93' quando torna la maledizione delle palle inattive e Romero di testa batte Borra su azione da calcio d'angolo e rimanda il verdetto ai supplementari.

Pronti via ed è Banfi, entrato al posto di Faggioli nella ripresa, ad avere due buone occasioni e soprattutto nella seconda si divora la rete del nuovo vantaggio chiavarese. L'Entella si fa vedere anche nel secondo tempo supplementare con Rada ma il suo tiro finisce fuori dalla porta avversaria. Si va così ai rigori e ad esaltarsi è ancora una volta Borra che ferma i tiri di Alagna e Tumbarello e regala il passaggio del turno all'Entella.