Coppa Italia Serie C, l'Entella cerca di rialzarsi contro la Carrarese

L'Entella sfida la Carrarese domani al Comunale di Chiavari alle 18 per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. La competizione, posticipata esattamente come il campionato, inizia in ritardo ma subito con una match molto difficile per i liguri che affrontano i toscani, in leggera flessioni, ma comunque una delle squadre più attrezzate di questa stagione.

La squadra di Volpe non è in un grande momento di forma, non vince da quattro partite, con due sconfitte e due pareggi, il primo con il Gubbio e il secondo, decisamente più deludente con l'Imolese in casa. Il mister resta al suo posto, lo ha detto chiaramemte la società, ma deve fare di più perché l'obiettivo stagionale è quello di cercare di centrare il ritorno in Serie B e con questo ruolino di marcia è impossibile stare al passo delle migliori.

La Coppa Italia potrebbe quindi essere un trampolino di rilancio e di vendetta sportivo. Entella e Carrarese si sono già affrontate in questa stagione alla quarta di campionato e i toscani si sono imposti 3-1. Al Comunale la musica dovrà essere diversa non solo per avanzare nella competizione, ma anche per dare un segnale di svolta, una spinta in più anche in vista del match di domenica con la Fermana.