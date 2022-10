Entella-Carrarese, le probabili formazioni per la Coppa Italia

Due squadre attrezzate per la promozione che si affrontano in Coppa Italia per rialzare la testa. La sfida di oggi alle 18 è ricca di motivazioni per Entella e Carrarese con i chiavaresi che arrivano da quattro partite senza successi e che ad oggi sarebbero fuori dai playoff in Serie C. I toscani sono partiti fortissimo ma hanno accusato un grossa frenata negli ultimi due turni con le sconfitte contro Gubbio e Alessandria una dietro l'altra. La partita si è già giocata in campionato con la Carraese che ha vinto 3-1.

Volpe non è in discussione ma deve invertire il trend, per farlo già in Coppa Italia si affiderà al turnover. Fuori dai giochi Morosini, Pellizzer, Sadiki e Clemenza, in difesa spazio al giovane Reali con l'esordio stagionale di Borra in porta. A centrocampo riposa Rada, in attacco sicuro del posto Zamparo che ha scontato due turni di squalifica in campionato, al suo fianco più Doumbia di Merkaj.

La Carrarese arriverà al Comunale per giocarsela dopo due sconfitte di fila, lo ha detto mister Dal Canto alla vigilia, quindi ci sarà turnover ma non a piene mani. In attacco per esempio possibile staffetta tra Giannetti e Capello, otto gol in due in stagione, con probabile occasione dal primo minuto per i giovani Bozhanaj e Frey.

Entella-Carrarese, le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Parodi, Reali, Chiosa, Favale; Dessena, Paolucci, Tenkorang; Meazzi; Zamparo, Doumbia.

Carrarese (3-5-2) Satalino, Imperiale, Marino, Pelagatti; Grassini, Schiavi, Mercati, Della Latta, D'Auria; Bozhanaj, Capello