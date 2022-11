Entella, mirino sulla Coppa Italia: c'è la Lucchese

Non c'è tempo nemmeno di respirare per l'Entella che dopo il pari nel big match contro il Cesena di lunedì sera, domani alle 18 torna in campo al Comunale contro la Lucchese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Volpe proveranno a passare il turno e a volare agli ottavi, ma lo faranno probabilmente con tanti giovani e molte seconde linee. Il campionato infatti ha la priorità ed essere in cima alla classifica ha il suo peso, va però detto che la scelta è stata fatta anche eni primi due turni in cui sono arrivate due vittorie grazie proprio a chi ha giocato meno e ai ragazzi più giovani. Già aperta la vendita dei biglietti, queste le modalità di acquisto:

GUIDA ALL’ACQUISTO DEI TAGLIANDI

I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul sito ufficiale dell'Entella, all’Entella Point ( martedì 10.00-12.30 | 15.00-19.00, mercoledì 9.00-12.30, giovedì 9.00-12.30), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura ore 15.00). I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito ww.etes.it fino alle ore 19.00 di mercoledì 16 novembre.

TRIBUNA CENTRALE/SEMICENTRALE/LATERALE

Intero 12€

Ridotto 7€

GRADINATA SUD

Prezzo unico 5€

SETTORE OSPITI

Prezzo unico 5€

Gli abbonati alla stagione 2022/2023 hanno diritto al prezzo ridotto.

COME ACQUISTARE IL RIDOTTO ABBONATI

Selezionare il settore TRIBUNA CENTRALE/SEMICENTRALE/LATERALE

Selezionare il posto

Selezionare il prezzo Intero + Prev.

Nel carrello selezionare “Riscatta il tuo voucher sconto”

Inserire il numero della TESSERA DEL TIFOSO



RIDOTTI: over 65, donne, ragazzi/e dai 7 ai 17 anni, invalidi da 50% al 99%, abbonati 2022/2023

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

Per gli acquisti online il prezzo rimarrà invariato anche nel giorno gara

TEMPI E MODALITÀ PER LE RICHIESTE D’ACCREDITO

Per tessere Figc, Aia, AssoAllenatori e osservatori le richieste di accredito dovranno pervenire alla mail accrediti@entella.it entro e non oltre le ore 15.00 di mercoledì 16 novembre. Per gli osservatori si potrà indicare un solo nominativo per società.