Coppa Italia Eccellenza: è il momento delle semifinali di ritorno

E’il momento decisivo per la Coppa Italia d’Eccellenza in Liguria. Domani, mercoledì 8 dicembre, con inizio alle ore 15 si giocano le semifinali di ritorno che daranno il verdetto definitivo delle due squadre che si giocheranno il trofeo.

Genova Calcio in vantaggio sull'Albenga

Si riparte dai risultati dell’andata. La Genova Calcio ospita l’Albegna dopo il successo 2-1 della prima sfida, gara in cui la squdra del ponente ligure era passata in vantaggio per essere poi ribaltata da Amedeo e Ilardo. Biancorossi in leggero vantaggio quindi, ma attenzione perché l’Albenga con la vittoria di domenica scorsa ha scalato la classifica fino a diventare la capolista del girone A. Momento positivo anche per la Genova Calcio vincente pochi giorni fa con il Finale nello scontro diretto per i play off.

La Fezzanese sfida il Campomorone

Sfida apertissima anche quella della seconda semifinale di ritorno. In campo ci saranno la Fezzanese e il Campomorone Sant'Olcese, con i primi che hanno vinto la sfida di andata 1-0 in casa grazie al gol di Cerchi nella ripresa. I verdi sono primi in classifica nel girone B e stanno letteralemente volado, sei le vittorie in campionato di fila, che salgono a otto se si aggiungono anche quelle in Coppa Italia. Il Campomorone è invece reduce dalla rocambolesca sconfitta 4-3 contro il Baiardo di domenica scorsa.