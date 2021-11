Coppa Italia Eccellenza: a Genova Calcio e Fezzanese le semifinali di andata

Si sono giocate questa sera le semifinali di andata della Coppa Italia di Eccellenza con risultati che lasciano aperti tutti i verdetti. Le sfide che varranno l’accesso alla finale si giocheranno l’8 dicembre.

Vincono Genova Calcio e Fezzanese

Successo in rimonta dopo novanta minuti di passione per la Genova Calcio che batte 2-1 a domiclio l’Albenga. I biancorossi, che in campionato stanno provando a spiccare il volo, compiono l’impresa in casa di una delle squadre più attrezzate della categoria. E pensare che per i genovesi la gara non inizia di certo nel migliore dei modi. A passare in vantaggio sono infatti i padroni di casa con Graziani al 10’, a cui però risponde dopo appena quattro minuti Amedeo. Il gol partita arriva al 62’ con Ilardo che infila la porta avversaria e regala un piccolo vantaggio ai suoi in vista del ritorno.

Continua a volare la Fezzanese che dopo cinque vittorie di fila in campionato, si prende anche l’andata della semifinale contro il Campomorone Sant’Olcese. La sfida finisce 1-0 per la squadra in maglia verde grazie alla rete di Cerchi al 55’ che spezza l’equilibrio.