Coppa Italia Eccellenza, gol e spettacolo nei quarti: ecco le semifinaliste

Una grande impresa e tre pronostici rispettati. Le gare di ritorno dei quarti di fiale di Coppa Italia di Eccellenza che si son giocate ieri hanno dato i loro verdetti: Genova Calcio, Fezzanese, Albenga e Campomorone Sant’Olcese sono in semifinale, Baiardo, Ventimiglia, Rapallo Rivarolese e Cairese salutano la competizione.

I risultati dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza

Nelle gare di ieri la Genova Calcio batte 2-0 in trasferta la Cairese, reti di Lupi e Bruzzone, e vola al prossimo turno con grande sicurezza visto che all’andata aveva già vinto 3-0. Tutto va secondo copione anche nel match Rapallo Rivarolese-Fezzanese con gli ospiti che vincono 3-1 sul campo neutro del Ligorna dopo il successo 1-0 della prima gara. Gavini porta in vantagio i suoi, Chiarabini risponde, ma nella ripresa la Fezzanese dilaga con Baudi e Lorenzini.

Niente impresa per il Baiardo che doveva ribaltare il 4-2 dell’andata contro il Camporone per di più giocando in trasferta. La gara si conclude 2-2 con reti di Zola e Provenzano da una parte e di Daniele e Peirotti dall'altra, così in semifinale va il Campomorone. Impresa invece riuscita per l’Albenga che contro il Ventimiglia vince 3-0 ribaltando il 4-2 dell’andata grazie alle reti nel secondo tempo di Lupo e Di Bella e nei supplementari di Campelli.

Le quattro semifinaliste sono pronte a giocarsi il penultimo atto della Coppa Italia con gara di andata il 17 novembre e sfida di ritorno l’8 dicembre. La finale è in programma il 6 gennaio 2022.