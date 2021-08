Coppa Italia Eccellenza, successi per Rapallo Rivarolese e Baiardo

La Coppa Italia dedicata alle squadre di Eccellenza prende il via in Liguria con quattro anticipi, domenica le altre sfide che chiudono il primo turno.

Estate finita anche per le squadre del campionato di Eccellenza che scendono in campo in questo fine settimane per la Coppa Italia. Tre gli anticipi di oggi, mentre domani, domenica 29 agosto, si concluderà il primo turno della competizione.

A dare il via alla stagione genovese sono Athetic Club e Baiardo con la gara di Sori che si conclude 3-0 per gli ospiti. Mattatore del match Romei che segna la doppietta che spalanca le porte della vitoria ai suoi. L’1-0 arriva già al 13’ mentre la seconda rete viene firmata nella ripresa, curiosamente sempre al 13'. A chiudere i conti nella gara inaugurale del Girone F è Ruffino al 30’.

Successo, ma meno netto e più sofferto rispetto a quello del Baiardo, anche per il Rapallo Rivarolese che nella gara iniziata alle 18 batte 2-1 il Rivasamba. Primo tempo scoppiettante con il vantaggio di Michelotti al 39’ e la pronta risposta ospite di Baldassarre al 44'. In avvio di ripresa, al 50’, il gol decisivo di Audel che regala il successo ai padroni di casa. Sabato prossimo, 4 settembre, sfida di ritorno con risultato ancora decisamente aperto a tutte le soluzioni.

Nel terzo anticipo sfida tra Sestrese e Busalla senza troppe emozioni e risultato inchiodato fino alla fine sullo 0-0 nella prima gara del Girone E. Nel Gruppo B invece vittoria dell’Albenga sull’Alassio per 3-2.

Domani, domenica, gli altri match della prima giornata, con la Genova Calcio impegnata contro il Varazze Don Bosco nel Girone D. A chiudere il quadro di giornata Taggia-Ospedaletti, Cairese-Finale e Canaletto Fezzanese.