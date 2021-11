Coppa Italia Eccellenza: novanta minuti per decidere le semifinaliste

Tutto in novanta minuti, si giocano domani, mercoledì 3 novembre, le gare di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza con quattro partite in programma che decreteranno le semifinaliste della competizione.

Eccellenza, e gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia

Alle 19 il Rapallo Rivarolese affronta la Fezzanese in campo neutro. Si gioca al Ligorna perché il Macera non è ancora a norma per le gare serali e i tifosi che seguiranno i ruentini entreranno gratis, necessario però il green pass. La gara di andato è finita 1-0 per la Fezzanese che quindi è in leggero vantaggio.

Tutte le altre partite si giocheranno alle 20 e la capolista del girone B del campionato di Eccellenza dovrà provare a compiere una grande impresa. Il Baiardo infatti affronta il Campomorone Sant’Olcese dopo la sconfitta 4-2 dell’andata, ribaltare il risultato in trasferta sembra molto difficile.

Favorita d’obbligo è invece la Genova Calcio che ha chiuso la prima partita contro la Cairese con un netto 3-0. I genovesi di scena in trasferta hanno nella Coppa Italia l’occasione di riscattarsi dopo una partenza in campionato un po’ al di sotto delle aspettative.

Ultima gara in programma è quella tra Ventimiglia e Albenga con i frontalieri che nei primi novanta minuti sono riusciti a conquistare il successo per 4-2. Già deciso il calendario delle semifinali che si giocheranno il 17 novembre e l’8 dicembre. La finale invece è in programma il 6 gennaio del 2022.