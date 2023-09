Coppa Italia Eccellenza, il programma dei quarti di finale

Ottavi di finale in archivio per la Coppa Italia di Eccellenza non senza problemi. La prima allerta meteo stagionale ha fatto slittare qualche partita, l'ultima si è giocata ieri sera ha visto l'Imperia batte il Serra Riccò 6-1 e ribaltare la sconfitta dell'andata qualificandosi per i quarti di finale.

Coppa Italia Eccellenza, le gare dei quarti di finale

La squadra di Buttu, appena arrivato sulla panchina di una delle squadre che partono per salire in Serie D in campionato, affronterà il Busalla mercoledì 4 ottobre, data unica per tutte le partite di andata. Negli altri incontri il Camporone Sant'Olcese, macchina da gol che è partita forte in questa stagione, sfiderà la neopromossa Pietra Ligure. Match molto interessante tra Forza e Coraggio e Athletic Albaro, con la prima, da due anni è in Eccellenza che sfida una formazione che da tempo è nella maggiore categoria dilettantistica della Regione. A chiudere il quadro ci pensa Rivasamba-Genova Calcio che promette uno spettacolo equilibrato e di sicuro di livello.

Le otto formazioni si ritroveranno in campo per le partite di ritorno mercoledì 18 ottobre, da quei novanta minuti usciranno le quattro pretendenti al trofeo mentre altre quattro diranno addio ai sogni di gloria.