Coppa Italia Eccellenza e Promozione: tutti i risultati

L'attesa è finita anche se non per tutti. La Coppa Italia è partita ieri ed ha inaugurato l'annata delle squadre di Eccellenza e Promozione, ma l'allerta meteo ha reso molto più difficile del previsto il primo turno.

Negli ottavi di finale di Eccellenza sono state tre le partite rinviate che andranno recuperate in vista dei match del ritorno del prossimo fine settimane. Non sono andate in scena Rivasamba-Voltrese, Golfo Paradiso-Genova Calcio e Serra Riccò Imperia. Tra chi è sceso in campo si distingue il Campomorone Sant'Olcese con un roboante 5-0 sul Taggia, vittoria netta anche per il Busalla 4-1 sull'Arenzano, corsaro il Pietra Ligure che batte 2-1 la Cairese, mentre il Baiardo si prende il match con l'Athletic Albaro 2-1. Pareggio 1-1 tra Forza e Coraggio e Sammargheritese.

Ancora più difficile la situazione in Promozione dove, per i sedicesimi di finale di andata, non si sono giocate le gare: Legino,-Ceriale, Ventimiglia-Quiliano, Tarros Sarzanese-Rapallo Ruentes, PSM Rapallo-Bogliasco e Celle Varazze-Campese. Nelle gare disputate subito in forma il Vallescrivia che vince 4-2 con l'Intercomunale Beverino, pari 1-1 tra Little Club e San Desiderio mentre nel festival del gol il Finale si arrende al Camporosso 5-3. Vittoria convincente della Sampierdarenese con il Molassana 4-2, basta una rete alla Praese per prendersi la vittoria nel derby con il Pra Fc, in scioltezza la Carcarese sul New Bragno (3-0) e vittoria senza affanni 2-0 per la Sestrese con il San Cirpriano, finisce 1-1 tra Canaletto e Cadimare.