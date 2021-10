Coppa Italia Eccellenza, via ai quarti di finale: il programma

Torna in campo mercoledì 13 ottobre la Coppa Italia di Eccellenza, sono rimaste in otto a contendersi il trofeo.

Mercoledì 13 ottobre ritorna la Coppa Italia di Eccellenza, torneo che ha aperto la stagione con il primo turno disputato nei fine settimana precedenti rispetto alla partenza del campionato. I gironi eliminatori hanno scremato il gruppo, ora sono rimaste in otto a giocarsi l’approdo alle semifinali.

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia

La prima gara in programmma è quelle dele 15,15 con la Genova Calcio che affronta in casa la Cairese. Match di grande spessore visto che si affrontano due squadre che occupano rispettivamente la quarta e la terza piazza del torneo di Eccellenza, Girone A.

Spettacolo in arrivo anche nelle tra partite che si disputeranno alle 18 dove spicca Baiardo-Camporone, partita che vedrà in campo le due attuali capoliste del girone B. Nello stesso raggruppamento dell’Eccellenza ci sono anche Fezzanese e Rapallo Rivarolese, al momento nella pancia del gruppo in classifica, con i verdi che hanno perso domenica la prima gara stagionale, e i ruentini che arrivano invece dal turno di riposo.

La data delle sfide di ritorno

A chiudere il quadro dei quarti di finale di Eccellenza sarà Ventimiglia-Albegna con i frontalieri che affronteranno la seconda della classe nel girone A. Quelle di mercoledì saranno le partite di andata, il ritorno si giocherà invece mercoledì 3 novembre e deciderà chi passerà alle semifinali della competizione.