Coppa Italia Eccellenza: data e orario della finale

La finale di Coppa Italia di Eccellenza in Liguria si giocherà giovedì 6 gennaio alle ore 15 alllo stadio Riboli di Lavagna. E’questa la decisione presa oggi per la sfida tra Genova Calcio e Fezzanese, uniche due squadre rimaste in corsa per il trofeo. Chi vincerà sarà ammesso alla fase nazionale della competizione, un bel vanto in una stagione che per entrambe si sta rivelando un successo.

A Lavagna la finale Genova Calcio-Fezzanese

La Genova Calcio, dopo un inzio non semplice, ora è quarta in classifca nel girone A di Eccellenza con 22 punti a meno due dalla vetta occupata dlal’Albenga. I biancorossi sono in crescita e in Coppa hanno eliminato proprio la capolista del girone vincendo entrambe le sfide sia l'andata che il ritorno.

Vola anche la Fezzanese che è prima nel girone B anche dopo il big match con il Rapallo Rivarolese chiuso sull’1-1 domenica scorsa. I verdi sono in striscia positiva da nove gare, otto le vittorie e un solo pareggio.

Insomma sarà spettacolo per una gara che sarà “secca”, niente andata e ritorno quindi. Se nessuno dovesse vincere nei novanta minuti, si andrà ai supllementari e nel caso poi ai rigori.