Coppa Italia Eccellenza e Promozione, i primi verdetti

Sabato e domenica si sono giocate le partite di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione con alcuni verdetti importanti. Passa il turno e vola ai quarti di finale il Campomorone con il pirotecnico 4-3 contro il Taggia in trasferta, più combattuta la sfida di ritorno tra Sammargheritese e Forza e Coraggio con gli ospiti che si prendono la qualificazione ai supplementari (3-2). Niente rimonta per l'Arenzano che batte 2-1 il Busalla ma esce di scena dopo il 4-1 dell'andata, travolgente l'Athletic Albaro con il 4-1 sul Baiardo, passa anche il Pietra Ligure dopo il 2-0 sulla Cairese. Finisce 0-0 tra Pietra Ligure e Genova, gara di andata recuperata dopo il rinvio per l'allerta meteo della scorsa settimana.

Nella Coppa Italia Promozione avanza il San Desiderio, 3-2 ai supplementari con il Little Club, insieme al Vallescrivia, 2-1 sull'Intercomunale Beverino, e alla Praese, 1-1 nel derby con il Pra Fc dopo l'1-0 dell'andata. Recuperate anche le gare di andata degli ottavi con la Caperanese sconfitta 2-1 dal Magra Azzurri, il Bogliasco che vince 3-2 con la PSM Rapallo e il Rapallo Ruentes sconfitto 2-1 dalla Tarros Sarzanese.