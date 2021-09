Coppa Italia Eccellenza, doppio pareggio in Campomorone-Busalla e Rivasamba-Rapallo

Prime due gare per la terza giornata della Coppa Italia riservata alle squadre dell’Eccellena ligure, pari e spettacolo nei match del sabato.

Otto gol in totale, due rimonte e tanto spettacolo. La Coppa Italia d’Eccellenza è entrata nel vivo con le ultime gare dei gironi eliminatori, nella giornata di oggi quattro squadre di Genova e provincia sono scese in campo.

Nel Girone E Busalla e Campomorone Sant’Olcese danno vita ad una gara spettacolare che termina con il risultato di 2-2. Padroni di casa avanti con Ottoboni al 29’, poi arriva il raddoppio di Compagnone nella seconda frazione. Tutto finito? Nemmeno per sogno, gli ospiti trovano la forza di reagire e riescono a pareggiare la partita grazie alle reti, nel giro di dieci minuti della ripresa, di Gatto e Fassone.

E’il terzo pareggio in tre gare nell’equilibrato gruppo E, in precedenza erano infatti arrivati lo 0-0 tra Sestrese e Busalla e l’1-1 tra i ponentini e il Campomorone.

Finisce 2-2 anche la gara tra Rivasamba e Rapallo Rivarolese che regala ai ruentini il passaggio del turno visto che all’andata la gara era stata decisa a tavolino. I bianconeri avevano infatti vinto 3-0 dopo il ricorso accolto perché il Rivasamba aveva inserito in squadra un giocatore squalificato. Nella partita dell’Andersen sono gli ospiti a partire forti e a portarsi sul 2-0 prima della fine del primo tempo con le reti di Paterno e Chiarabini. I padroni di casa però non ci stanno e grazie alla doppietta di Gandolfo, seconda rete su rigore, in soli quattro minuti, dal 67’ al 71’, pareggiano i conti.

Domani le altre gare delle genovesi, nel Gruppo D Arenzano-Genova Calcio, nel Girone F sfida tra Baiardo e Molassana Boero. In entrambi i casi si affrontano le due squadre a punteggio pieno.