Coppa Italia Eccellenza, 2^ giornata: Arenzano e Molassana in festa

Seconda giornata per la Coppa Italia riservata alle squadre di Eccellenza, nei gironi liguri brillano Arenzano e Molassana.

Dopo il primo turno dello scorso fine settimana, le squadre di Eccellenza di Genova e della Liguria continuano la proprio corsa in Coppa Italia. Cinque in totale le formazioni del capoluogo ligure e della provincia impegnate in questo mercoledì sera.

Nel Girone D grande spettacolo tra Varazze 1912 Don Bosco-Arenzano 2-3. Fossati porta avanti gli ospiti, ma la risposta di Andreoni è immediata. Prima del duplice fischio però i rossoneri tornano avanti con Craviotto. Nella ripresa rimette tutto in equilibrio Tracanna su rigore, ma Arenzano si prende i tre punti con Piu al 36’. Domenica 5 settembre l’ultima gara del girone con la Genova Calcio che affrontare i vincitori di questa sera.

Nel Girone E secondo pareggio dopo quello tra Busalla e Sestrese per 0-0. Oggi è il Campomorone Sant’Olcese a fermare sull’1-1 la squadra di Sestri Ponente che passa in vantaggio con Ranasinghe ma viene riacciuffata da Bottino a dieci minuti dal termine. Nel girone più equilibrato della competizione decisiva sarà la sfida di domenica tra Campomorone Sant’Olcese e Busalla.

Per il Gruppo F seconda sconfitta di fila per l’Athletic Club che dopo il 3-0 con il Baiardo, stasera si inchina 3-1 al Molassana Boero. I rossoblu piegano la squadra di Albaro con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Grosso, Menini e Mancini, a nulla serve la rete di Dodero dall’altra parte. Domenica Molassana e Baiardo si giocheranno il primo posto.