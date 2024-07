Coppa Italia, possibile derby Genoa-Sampdoria ai sedicesimi

Il derby di Genova potrebbe tornare il 25 settembre. E' la Coppa Italia a dare la possibilità a Genoa e Sampdoria di tornare a sfidarsi in questa stagione dopo che nella scorsa non è stato possibile e nemmeno in quella prima perché una delle due militava in Serie B. Oggi è stato ufficializzato il tabellone della seconda competizione nazionale e i tifosi iniziano già a segnarsi la data sul calendario.

Ovviamente non è sicuro perché il derby sarà possibile solamente ai sedicesimi di finale e quindi entrambe dovranno superare il primo turno della competizione. Il Genoa se la vedrà contro la Reggiana, squadra che i rossoblu hanno già affrontato nella scorsa Coppa Italia vincendo a Marassi, mentre la Sampdoria sfiderà l'ambizioso Como. I lariani sono neo promossi in Serie A e stanno allestendo una squadra davvero importante con Belotti primo colpo per l'attacco e probabilmente Pau Lopez in porta.

Entrambe le sfide sono in programma l'11 agosto con possibilità che la data cambi per esigenze televisive. Se le due squadre genovesi dovessero tutte e due passare il turno tornerà il derby di Genova, altrimenti sarà di nuovo rimandato l'appuntamento con la stracittadina visto che anche in questa stagione una gioca in Serie A e l'altra in Serie B.