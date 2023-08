Coppa Italia, Cesena-Entella: le probabili formazioni di Toscano e Volpe

L'Entella è pronta ad iniziare la stagione e il primo impegno è subito probante. Domani alle 20,30 è sfida contro il Cesena in Coppa Italia con la possibilità di regalarsi il supermatch con il Bologna nel prossimo turno della competizione. I chiavaresi ci arrivano con una squadra che è ancora un cantiere aperto con qualche innesto che però non ha coperto del tutto la lunga lista di partenze.

Cesena-Entella, le scelte di Volpe

Possibile che Volpe per l'occasione confermi la formazione che è andata ko con la Sampdoria in amichevole pochi giorni fa, sicuro del posto De Lucia tra i pali e anche la difesa sembra già fatta con Manzi, Parodi e Bonini visto che Chiosa sembra essere al passo d'addio. Sugli esterni Tomaselli a destra e Di Mario a sinistra mentre in mediana Corbari sarà affiancato dal nuovo acquisto Petermann. In attacco spazio a Meazzi alle spalle di Faggioli e Zamaparo, anche se non è esclusa la presenza di Merkaj corteggiato da tanti club di Serie B, ma ancora a disposizione di Volpe.

Il tecnico al sito ufficiale del club ha parlato così del match: “Domani sarà una gara difficile contro una squadra forte, che conosciamo, e che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione. È il primo impegno ufficiale in una competizione a cui teniamo, avremo delle risposte importanti per capire a che punto siamo dopo 3 settimane di preparazione. Si lavora in ottica campionato, ma non vogliamo tralasciare questo impegno. La condizione non è ancora ottimale ma ci siamo preparati al meglio per cercare di ottenere il massimo”.

“I nuovi? Si stanno inserendo bene, sono stati scelti per il valore tecnico ma anche per quello umano. Petermann è un po’ più avanti rispetto a Disanto e Lancini che sono arrivati più tardi e sono ancora in indietro di condizione”.

“Ho già in testa la squadra che partirà dall’inizio, ma posso contare su più scelte. Ci sono tanti giovani che hanno voglia di esserci e che si sono fatti trovare molto pronti. Avranno la loro occasione se non dall’inizio sicuramente a partita in corso”.

Cesena-Entella: le probabili formazioni

Cesena (3-4-1-2) Pisseri, Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Bianchi, Bumbu, Donnarumma; Berti; Shpendi, Giovannini.

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Bonini, Manzi, Parodi; Tomaselli, Corbari, Petermann, Di Mario; Meazzi; Zamaparo, Faggioli