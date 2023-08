Entella, rimonta sfiorata con il Cesena: fuori dalla Coppa Italia dopo 18 rigori

L'Entella esce dalla Coppa Italia perdendo a Cesena ai calci di rigore dopo una partita "pazza". I chiavaresi vanno sotto 2-0 nel primo tempo, poi nella ripresa grazie a super Meazzi rimettono tutto in partita, la gara si trascina fino a rigori dove è decisivo l'errore di Thioune al diciottesimo tiro dal dischetto

Cesena-Entella 8-7, la cronaca

Volpe schiera la squadra provata nell'ultima amichevole con la Sampdoria, con i nuovi acquisti Bonini in difesa, insieme a Parodi e Manzi davanti a De Lucia, e Petermann in mediana con Corbari compagno di reparto e Tomaselli e Di Mario sugli esterni. In attacco niente Merkaj che potrebbe volare in Serie B, spazio a Faggioli e Zamparo con Meazzi alle spalle.

L'inizio di gara è tutto bianconero ed è soprattutto il centrocampista Bumbu a mettere in difficoltà i chiavaresi prima sparando alto da buona posizione e poi costringendo De Lucia al miracolo. E'il preludio al gol dei padroni di casa che arriva già al 17' con Shpendi che devia in porta il cross di Donnarumma. La risposta dell'Entella arriva con Tomaselli che trova però sulla sua strada un ottimo Pisseri. Al 41' altra grande occasione per i padroni di casa prima Donnarumma si fa ipnotizzare da De Lucila poi Bumbu non trova la porta a botta sicura. Prima della fine del tempo arriva il raddoppio del Cesena con Ciofi che di testa incorna il calcio d'angolo battuto da un compagno.

Nella ripresa però è tutta un'altra Entella, i liguri infatti dimezzano subito lo svantaggio con Meazzi che dopo un bella azione personale fulmina il portiere avversario. Il giovane trequartista si ripete dopo appena dieci minuti, trova l'angolo e pareggia i conti al 60'. Gli ospiti continuano a spingere ma nessuno riesce a trovare il gol vittoria nei tempi regolamentari. Nei supplementari iniziano a mancare le energie e così la gara si trascina fino ai rigori. Dagli undici metri sbagliano subito sia Mercadante che Disanto, Corazza e Tomaselli segnano, poi De Lucia para su Ciofi mentre il giovane Banfi insacca e porta in vantaggio l'Entella ma dura poco perché Silvestri segna e il tiro di Zappella viene fermata da Pisseri. Si arriva così al quinto rigore, Shpendi e Lipani segnano, si va a oltranza e l'errore deicisvo al diciottesimo rigore in tutto è di Thioune,