Coppa Italia 2024-2025: tabellone, date, orari e programmazione tv

Sono ufficiali le date, e la programmazione televisiva, dei primi turni di Coppa Italia e, come noto, non è escluso un derby tra Genoa e Sampdoria, ma solo nei sedicesimi di finale (e quindi a fine settembre, il 25 salvo anticipi o posticipi) se entrambe le genovesi passeranno il primo turno: Genoa-Reggiana si giocherà venerdì 9 agosto alle ore 20:45, Sampdoria-Como domenica 11 agosto alle ore 20:45 ed entrambe saranno trasmesse in chiaro sul Canale 20. Le due partite si disputeranno allo stadio Luigi Ferraris, quella dei blucerchiati per l'inversione del campo a causa di alcuni problemi nell'impianto dei Lariani, coinvolto da alcuni lavori. Di seguito tutto il programma delle partite dei trentaduesimi di finale.

Calendario primo turno Coppa Italia: orari e programmazione tv

Venerdì 9 agosto, ore 18: Sassuolo-Cittadella (Canale 20)

Venerdì 9 agosto, ore 18:30: Udinese-vincente Juve Stabia/Avellino (Italia 1)

Venerdì 9 agosto, ore 20:45: Genoa-Reggiana (Canale 20)

Venerdì 9 agosto, ore 21:15: Monza-Sudtirol (Italia 1)

Sabato 10 agosto, ore 18: Cremonese-Bari (Canale 20)

Sabato 10 agosto, ore 18:30: Verona-vincente Cesena/Padova (Italia 1)

Sabato 10 agosto, ore 20:45: Empoli-Catanzaro (Canale 20)

Sabato 10 agosto, ore 21:15: Napoli-Modena (Italia 1)

Domenica 11 agosto, ore 18: Brescia-Venezia (Canale 20)

Domenica 11 agosto, ore 18:30: Parma-Palermo (Italia 1)

Domenica 11 agosto, ore 20:45: Sampdoria-Como (Canale 20)

Domenica 11 agosto, ore 21:15: Torino-Cosenza (Italia 1)

Lunedì 12 agosto, ore 18: Frosinone-Pisa (Canale 20)

Lunedì 12 agosto, ore 18:30: Lecce-vincente Torres/Mantova (Italia 1)

Lunedì 12 agosto, ore 20:45: Salernitana-Spezia (Canale 20)

Lunedì 12 agosto, ore 21:15: Cagliari-vincente Carrarese/Catania (Italia 1).

Coppa Italia 2024-2025: il tabellone