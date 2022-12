Ligorna eliminato dalla Coppa Italia

Termina con la sconfitta contro il Bra la corsa del Ligorna nella Coppa Italia di Serie D. L'unica squadra ligure rimasta in corsa si ferma ai sedicesima di finale anche a causa delle tante assenze.

La cronaca di Bra-Ligorna 2-0

La partita è molto equilibrata. Nei primi quindici minuti le due squadre si studiano, senza però affondare. La prima conclusione pericolosa è del Ligorna, quando al 30' è Casagrande a concludere al volo dal lato destro dell’area, ma il tiro è debole. Al 36' ci prova invece Donaggio, il quale raccoglie il pallone da dentro l’area e conclude di collo, ma il tiro finisce a lato alla sinistra del portiere. Così, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, a segnare è invece il Bra. Al 45' è Pavesi a ricevere, girarsi e concludere con il mancino, superando un incolpevole Caruso. Il Bra chiude così il primo tempo in vantaggio.

Mister Roselli all’intervallo rimescola le carte: entrano Tassotti, Dellepiane e Cericola, poco dopo anche Gerbino. Al 49' è Pavesi a involarsi sul lato sinistro dell’area e conclude di collo esterno, ma di poco alto. Calcio di rigore per il Bra al 61' a causa di una trattenuta in area. Si incarica della battuta Pavesi, il quale supera Caruso con il mancino, con il portiere che intuisce ma non riesce a respingere. Al 68' è Derrick a provarci, con un dribbling dal limite e inserimento, ma il tiro è debole e finisce fuori alla sinistra di Caruso. Donaggio al 70' raccoglie un pallone in area e conclude con il mancino, ma la palla termina alta. La partita scivola verso il risultato definitivo di 2-0. C’è spazio giusto per la parata di Caruso sul piattone di Thomas Gerbino, con l’estremo difensore che si allunga alla sua destra.

Il tabellino della gara

BRA vs LIGORNA 2-0 (1-0)

RETI: 45' Pavesi, 61' Pavesi (rig)

BRA: Ujkaj, Pautassi, Quitadamo, Tos (77' Tuzza), Pavesi (80' Menabò), Bongiovanni, Marchetti, Gregori (69' Capellupo), Marchisone (65' Derrick), Gerbino T., Daqoune. A disposizione: Favaro, Mirisola, Odasso, Job, Mawete. Mister: Floris.

LIGORNA: Caruso, Gualtieri (46' Cericola), Scannapieco, Bacigalupo (65' Di Masi), Damonte, Casagrande (46' Tassotti), Serra, Donaggio, Garbarino (46' Dellepiane), Brunozzi (59' Gerbino S.), Maresca. A disposizione: Atzori, Botta, Mancuso, Francesia. Mister: Roselli.

ARBITRO: El Ella di Milano